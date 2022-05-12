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В Пензе стартовал областной финал военно-спортивной игры «Орленок»

11:11 | 12.05.2022 | Общество

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Пенза, 12 мая 2022. PenzaNews. Областной финал военно-спортивной игры «Орленок» стартовал на базе детского оздоровительного лагеря «Радуга» в Пензе в минувшую среду, 11 мая.

В Пензе стартовал областной финал военно-спортивной игры «Орленок»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Соревнования будут проводиться по двум направлениям — «Школа безопасности» и «Зарница Поволжья».

Участниками областного финала стали 35 команд, которые заняли первые места на муниципальных этапах.

Они будут соревноваться на дистанциях «Маршрут выживания», «Защита» и «Поисково-спасательные работы на воде», на короткой полосе препятствий «Атака», в пожарно-тактической эстафете «Огнеборцы», в военной подготовке, а также по спортивной и конкурсной программам.

Состязания продлятся по 14 мая, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Пензенской области.

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