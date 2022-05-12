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В Пензенской области в рамках нацпроекта «БКД» намечено отремонтировать более 133 км дорог

17:58 | 12.05.2022 | Общество

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Пенза, 12 мая 2022. PenzaNews. Более 133 км дорог регионального и местного значения намечено отремонтировать в Пензенской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области в рамках нацпроекта «БКД» намечено отремонтировать более 133 км дорог. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полностью исполнена контрактация на строительство и реконструкцию объектов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Отремонтируем свыше 133 км. Общий объем средств, направленный на дорожную деятельность по линии указанного нацпроекта в текущем году, составляет более 3 млрд. рублей», — сказал он по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое прошло под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина в четверг, 12 мая.

«Мы начали реализовывать программу по восстановлению мостовых дорожных сооружений, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии. До 2024 года в Пензенской области планируем привести в порядок 20 мостовых сооружений на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения», — добавил губернатор.

Как сообщает пресс-служба облправительства, на данный момент уже определены объекты, подлежащие ремонту в рамках нацпроекта «БКД» в 2023 году.

Контрактация должна быть завершена до 31 августа.

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