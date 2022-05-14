В Пензенской области выявлено более 100 нарушений законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан Общество

Пенза, 14 мая 2022. PenzaNews. 116 нарушений законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, допущенных должностными лицами органов государственной власти, местного самоуправления, а также учреждений и организаций, выявлено сотрудниками прокуратуры Пензенской области в I квартале 2022 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она уточнила, что по постановлениям прокуроров к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан» привлечено девять должностных лиц.

«Наиболее распространенный характер носили факты ненадлежащего рассмотрения доводов заявителей. Такие нарушения выявлены в деятельности правительства области, министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона, а также в органах местного самоуправления Пензы, Колышлейского, Никольского и других районов», — сказала собеседница агентства.

Кроме того, по ее словам, были выявлены случаи ненаправления органами местного самоуправления Пензы и районов области ответов в электронной форме на обращения заявителей.

«Имели место случаи ненаправления обращений по подведомственности в соответствующие органы при отсутствии полномочий на их рассмотрение, а также направление ответов заявителям с нарушением установленного законом 30-дневного срока», — добавила Светлана Артамонова.

Она отметила, что в результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения были устранены.