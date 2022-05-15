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Инспекторы ГИМС активизировали профилактическую работу на пензенских водоемах

12:25 | 15.05.2022 | Общество

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Пенза, 15 мая 2022. PenzaNews. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) главного управления МЧС России по Пензенской области активизировали профилактическую работу по предупреждению происшествий на воде в преддверии купального сезона.

Инспекторы ГИМС активизировали профилактическую работу на пензенских водоемах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается на сайте ведомства, они ежедневно проводят патрулирование водных объектов с целью обеспечения безопасности людей в местах массового отдыха у воды и выявления нарушителей.

Во время профилактического рейда, который состоялся в Пензе на реке Суре, сотрудники ГИМС провели разъяснительные беседы с гражданами, вручили им памятки о правилах безопасного поведения на водоемах и листовки с номерами телефонов экстренных служб.

Кроме того, они проверили у судовладельцев наличие удостоверений на право управления маломерными судами и напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности.

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