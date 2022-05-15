Инспекторы ГИМС активизировали профилактическую работу на пензенских водоемах Общество

Пенза, 15 мая 2022. PenzaNews. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) главного управления МЧС России по Пензенской области активизировали профилактическую работу по предупреждению происшествий на воде в преддверии купального сезона.

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Как отмечается на сайте ведомства, они ежедневно проводят патрулирование водных объектов с целью обеспечения безопасности людей в местах массового отдыха у воды и выявления нарушителей.

Во время профилактического рейда, который состоялся в Пензе на реке Суре, сотрудники ГИМС провели разъяснительные беседы с гражданами, вручили им памятки о правилах безопасного поведения на водоемах и листовки с номерами телефонов экстренных служб.

Кроме того, они проверили у судовладельцев наличие удостоверений на право управления маломерными судами и напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности.