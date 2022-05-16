«Парад детских колясок» пройдет в Пензе 21 мая Общество

Пенза, 16 мая 2022. PenzaNews. Традиционный семейный конкурс «Парад детских колясок» пройдет в парке на улице Кронштадтской в Пензе в предстоящую субботу, 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Организатором мероприятия выступает центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского, структурным подразделением которого является детский парк.

Горожанам предлагается оригинально оформить детские коляски, используя любые технологии, приспособления и аксессуары, не представляющие опасности для ребенка и окружающих.

В этом году предусмотрено несколько номинаций: «Ярмарка профессий», «Юный патриот», «Коляска-сказка» и «Коляска оригинального жанра».

Участников конкурса будет оценивать жюри. В его состав войдут представители организаторов мероприятия, спонсоров и партнеров конкурса.

Победители будут награждены дипломами, а также получат подарки.

Прием заявок на участие продлится до 20 мая. Начало мероприятия в 11.00.