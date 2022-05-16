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Неблагоприятная погода в ближайшие дни ожидается в ряде регионов, в том числе Пензенской области

10:54 | 16.05.2022 | Общество

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Пенза, 16 мая 2022. PenzaNews. Ливни, град и сильный ветер ожидают Пензенскую, Саратовскую, Самарскую области и Татарстан в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Неблагоприятная погода в ближайшие дни ожидается в ряде регионов, в том числе Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дожди, грозы, ливни, град и ветер до 22 метров в секунду в ближайшие два-три дня прогнозируются в Пензенской, Саратовской, Самарской областях, Татарстане. Аналогичная погода — в республиках Северного Кавказа», — сказал он.

Кроме того, по словам Романа Вильфанда, 16 мая на юге Краснодарского края и на Черноморском побережье ожидается высокий индекс ультрафиолетового излучения, превышающий 6-7 единиц.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработали Всемирная организация здравоохранения, Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирная метеорологическая организация. Он указывает на возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц. Если значение индекса ультрафиолета превышает четыре единицы, то это предупреждение, что в полуденные часы на солнце находиться опасно.

Проблема повышенного уровня ультрафиолетового излучения для большинства регионов России становится актуальна весной. Уровень излучения зависит от географической широты, высоты над уровнем моря, облачности, озонового слоя. Высокий индекс излучения свидетельствует об опасности для кожи и глаз.

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