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Коллектив детсада в Даниловке выразил благодарность Михаилу Дралину за оказанную помощь

11:22 | 16.05.2022 | Общество

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Пенза, 16 мая 2022. PenzaNews. Руководитель детского сада в селе Даниловка Лопатинского района Пензенской области Татьяна Махортова от имени коллектива выразила благодарность депутату Законодательного собрания региона от фракции «Единая Россия», председателю правления банка «Кузнецкий» Михаилу Дралину за оказанную помощь.

Коллектив детсада в Даниловке выразил благодарность Михаилу Дралину за оказанную помощь. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«От имени коллектива и родителей детского сада в селе Даниловка выражаю искреннюю благодарность депутату регионального парламента Михаилу Дралину. В ходе дистанционного приема граждан парламентарию поступила просьба оказать помощь в приобретении бактерицидного рециркулятора воздуха. Михаил Александрович принял положительное решение, оборудование было предоставлено», — говорится в письме, которое цитирует пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области.

«С каким бы вопросом не обращались к депутату, он всегда готов оказать поддержку», — отмечается в тексте.

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