Коллектив детсада в Даниловке выразил благодарность Михаилу Дралину за оказанную помощь Общество

Пенза, 16 мая 2022. PenzaNews. Руководитель детского сада в селе Даниловка Лопатинского района Пензенской области Татьяна Махортова от имени коллектива выразила благодарность депутату Законодательного собрания региона от фракции «Единая Россия», председателю правления банка «Кузнецкий» Михаилу Дралину за оказанную помощь.

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«От имени коллектива и родителей детского сада в селе Даниловка выражаю искреннюю благодарность депутату регионального парламента Михаилу Дралину. В ходе дистанционного приема граждан парламентарию поступила просьба оказать помощь в приобретении бактерицидного рециркулятора воздуха. Михаил Александрович принял положительное решение, оборудование было предоставлено», — говорится в письме, которое цитирует пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области.

«С каким бы вопросом не обращались к депутату, он всегда готов оказать поддержку», — отмечается в тексте.