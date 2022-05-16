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За три дня на пензенских дорогах задержаны 35 нетрезвых водителей

12:20 | 16.05.2022 | Общество

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Пенза, 16 мая 2022. PenzaNews. 35 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных на территории Пензенской области с 13 по 15 мая. Это следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

За три дня на пензенских дорогах задержаны 35 нетрезвых водителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В текущем году на территории Пензенской области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, в которых три человека погибли и 24 получили ранения различной степени тяжести», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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