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Мельниченко поручил активнее привлекать лесопользователей и руководителей СНТ к противопожарным мероприятиям

16:26 | 16.05.2022 | Общество

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Пенза, 16 мая 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил главам администраций городских округов и муниципальных районов активнее привлекать лесопользователей, руководителей садоводческих некоммерческих товариществ и дачных кооперативов к противопожарным мероприятиям.

Мельниченко поручил активнее привлекать лесопользователей и руководителей СНТ к противопожарным мероприятиям. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, в настоящее время ситуацию в регионе можно назвать стабильной, однако необходимо мобилизовать все ресурсы для профилактики возгораний.

«Погодные условия, большое количество осадков снижает уровень пожарной опасности. Но нужно помнить, что дачный сезон вступает в активную фазу, люди все чаще выезжают на свои участки. Следует активизировать разъяснительную работу, привлекать к ней арендаторов лесных участков, а также председателей СНТ и дачных кооперативов, регулярно напоминать о правилах пожарной безопасности», — отметил глава региона, напомнив, что с начала пожароопасного сезона было выявлено четыре пожара.

«Практика показывает, что основная часть пожаров связана с человеческим фактором, поэтому важно усилить контроль за всеми потенциально опасными объектами, в том числе обеспечить своевременную уборку сухостоя и мусора в населенных пунктах», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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