Мэр Пензы провел встречу с предпринимателями по вопросам благоустройства
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Пенза, 17 мая 2022. PenzaNews. Глава администрации Пензы Александр Басенко провел встречу с представителями бизнеса по вопросам благоустройства в минувший понедельник, 16 мая.
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Он обратил внимание собравшихся на необходимость качественного содержания территорий, прилегающих к торговым объектам.
«Территории магазинов должны содержаться в чистоте, от качества их обслуживания зависит мнение покупателей о торговых объектах, комфорт посетителей», — подчеркнул Александр Басенко.
Также на встрече речь шла о благоустройстве парковок.
Мэр поручил ответственным лицам администрации Пензы провести мониторинг торговых центров на предмет использования муниципальных земельных участков под парковки.
Кроме того, поставлена задача организовать работу по заключению соглашений с руководителями объектов потребительского рынка о закреплении прилегающих территорий в целях благоустройства, сообщает пресс-служба мэрии.