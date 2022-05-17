18:20:55 Среда, 18 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

ФСБ сообщила об участившихся случаях мошеннических действий в отношении жителей Пензы

11:43 | 17.05.2022 | Общество

Печать

Пенза, 17 мая 2022. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона об участившихся случаях мошеннических действий, целью которых является хищение денежных средств.

ФСБ сообщила об участившихся случаях мошеннических действий в отношении жителей Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что в апреле текущего года в отношении нескольких жителей Пензы посредством телефонных звонков совершены мошеннические действия, направленные на хищение денежных средств с банковских карт. В телефонном разговоре злоумышленники представляются сотрудниками ФСБ, УМВД России, «департамента государственной безопасности» и, вводя в заблуждение граждан, доводят информацию об утечке сведений из Центрального банка Российской Федерации и выводе денежных средств на Украину. Мошенники утверждают, что все банковские счета граждан подчиняются ЦБ РФ, который был атакован киберпреступниками с Украины, а сам гражданин в дальнейшем будет проходить в качестве потерпевшего. Войдя в доверие, злоумышленники узнают состав семьи, наличие детей, место работы близких родственников собеседника. В целях сохранения денежных средств мошенники предлагают перевести деньги на специализированный расчетный счет. После совершения переводов преступники угрожают близким родственникам потерпевших, утверждая, что переведенные денежные средства пойдут на закупку оружия и боеприпасов для совершения диверсионно-террористических актов на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем указано, что в результате мошеннических действий граждане перевели злоумышленникам в общей сложности более 4 млн. рублей.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации мошенников и по каждому аналогичному факту обращаться в дежурную службу УМВД России по Пензенской области по телефонам 02 или 112», — добавляется в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтвержден 61 случай заражения коронавирусом Прокуратура выявила нарушения законодательства в управлении ЖКХ Пензы
Под Пензой охранник ТЦ похитил около 20 тыс. рублей из кошелька покупательницы До двух лет лишения свободы грозит жителю Пензы за кражу товара из спортивного магазина
Житель Заречного обвиняется в причинении смерти брату В Пензе горит общежитие в исправительной колонии
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама