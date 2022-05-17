ФСБ сообщила об участившихся случаях мошеннических действий в отношении жителей Пензы Общество

Пенза, 17 мая 2022. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона об участившихся случаях мошеннических действий, целью которых является хищение денежных средств.

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«Установлено, что в апреле текущего года в отношении нескольких жителей Пензы посредством телефонных звонков совершены мошеннические действия, направленные на хищение денежных средств с банковских карт. В телефонном разговоре злоумышленники представляются сотрудниками ФСБ, УМВД России, «департамента государственной безопасности» и, вводя в заблуждение граждан, доводят информацию об утечке сведений из Центрального банка Российской Федерации и выводе денежных средств на Украину. Мошенники утверждают, что все банковские счета граждан подчиняются ЦБ РФ, который был атакован киберпреступниками с Украины, а сам гражданин в дальнейшем будет проходить в качестве потерпевшего. Войдя в доверие, злоумышленники узнают состав семьи, наличие детей, место работы близких родственников собеседника. В целях сохранения денежных средств мошенники предлагают перевести деньги на специализированный расчетный счет. После совершения переводов преступники угрожают близким родственникам потерпевших, утверждая, что переведенные денежные средства пойдут на закупку оружия и боеприпасов для совершения диверсионно-террористических актов на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем указано, что в результате мошеннических действий граждане перевели злоумышленникам в общей сложности более 4 млн. рублей.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации мошенников и по каждому аналогичному факту обращаться в дежурную службу УМВД России по Пензенской области по телефонам 02 или 112», — добавляется в пресс-релизе.