На базе детсада «Радуга» в Сосновоборске прошли пожарно-тактические учения Общество

Пенза, 17 мая 2022. PenzaNews. Пожарно-тактические учения прошли на базе детского сада «Радуга» в Сосновоборске Пензенской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

В ходе них сотрудниками всех служб отработан порядок действий в случае возникновения пожара на объекте с массовым пребыванием людей.

Проведена проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, первичных средств пожаротушения.

Кроме того, проверено состояние подъездных путей и путей эвакуации в здании, наличие водоисточников.

Органы управления, руководящий состав, участники учений успешно справились с поставленными задачами, запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Пензенской области.