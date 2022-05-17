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На базе детсада «Радуга» в Сосновоборске прошли пожарно-тактические учения

14:30 | 17.05.2022 | Общество

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Пенза, 17 мая 2022. PenzaNews. Пожарно-тактические учения прошли на базе детского сада «Радуга» в Сосновоборске Пензенской области.

На базе детсада «Радуга» в Сосновоборске прошли пожарно-тактические учения

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

В ходе них сотрудниками всех служб отработан порядок действий в случае возникновения пожара на объекте с массовым пребыванием людей.

Проведена проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, первичных средств пожаротушения.

Кроме того, проверено состояние подъездных путей и путей эвакуации в здании, наличие водоисточников.

Органы управления, руководящий состав, участники учений успешно справились с поставленными задачами, запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Пензенской области.

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