Прокуратура выявила нарушения законодательства в управлении ЖКХ Пензы Общество

Пенза, 18 мая 2022. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы выявила нарушения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции в управлении жилищно-коммунального хозяйства города.

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«Выявлены факты представления в 2020 году муниципальными служащими управления, а также гражданами, претендующими на должность муниципальной службы управления, недостоверных сведений за предшествующий год о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что среди выявленных нарушений — неуказание полученных доходов, банковских счетов, указание недостоверных сведений в отношении имеющихся объектов недвижимого имущества.

«По результатам проверки прокурор района внес начальнику управления представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, 13 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению причин и условий, способствующих совершению нарушений. Муниципальным служащим дополнительно разъяснены требования антикоррупционного законодательства», — добавила собеседница агентства.