Дмитрий Козлов посетил с рабочим визитом Спасский и Нижнеломовский районы Общество

Пенза, 19 мая 2022. PenzaNews. Начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов посетил с рабочим визитом Спасский и Нижнеломовский районы в минувшую среду, 18 мая.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Он наградил отличившихся сотрудников муниципальной пожарной охраны грамотами за формирование положительного имиджа пожарного добровольца, активную гражданскую позицию и верность своему делу.

В ходе визита Дмитрий Козлов провел встречи с представителями органов местного самоуправления, принял участие в смотре готовности сил и средств к пожароопасному периоду, проверил наличие и исправность оборудования для тушения пожаров и ликвидации их последствий, а также оценил условия службы личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России о Пензенской области.