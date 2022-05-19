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Дмитрий Козлов посетил с рабочим визитом Спасский и Нижнеломовский районы

10:16 | 19.05.2022 | Общество

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Пенза, 19 мая 2022. PenzaNews. Начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов посетил с рабочим визитом Спасский и Нижнеломовский районы в минувшую среду, 18 мая.

Дмитрий Козлов посетил с рабочим визитом Спасский и Нижнеломовский районы

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Он наградил отличившихся сотрудников муниципальной пожарной охраны грамотами за формирование положительного имиджа пожарного добровольца, активную гражданскую позицию и верность своему делу.

В ходе визита Дмитрий Козлов провел встречи с представителями органов местного самоуправления, принял участие в смотре готовности сил и средств к пожароопасному периоду, проверил наличие и исправность оборудования для тушения пожаров и ликвидации их последствий, а также оценил условия службы личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России о Пензенской области.

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