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Валерий Лидин призвал объединить усилия власти и бизнеса при подготовке к летней оздоровительной кампании

10:53 | 19.05.2022 | Общество

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Пенза, 19 мая 2022. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин призвал объединить усилия власти и бизнеса при подготовке к летней оздоровительной кампании.

Валерий Лидин призвал объединить усилия власти и бизнеса при подготовке к летней оздоровительной кампании. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Впервые за многие годы из областного бюджета выделено порядка 55 млн. рублей на ремонт детских оздоровительных лагерей, из них около 10 млн. рублей будет направлено на приведение в надлежащее состояние сердобских лагерей. [...] Средства в региональном бюджете заложены значительные, но всегда есть задачи, которые нужно решить оперативно, не вкладывая больших денег», — сказал он на встрече с представителями органов местного самоуправления и предпринимательского сообщества Сердобска в минувшую среду, 18 мая.

Бизнесмены поддержали предложение спикера регионального парламента принять участие в благоустройстве мест детского отдыха, которые расположены на территории района.

«Времени до начала каникул осталось немного. Спасибо, что откликнулись на нашу просьбу. Объединив усилия органов исполнительной власти, депутатов и предпринимателей, мы сможем обеспечить достойный уровень отдыха наших детей», — цитирует Валерия Лидина пресс-служба Заксобрания Пензенской области.

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