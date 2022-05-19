Валерий Лидин призвал объединить усилия власти и бизнеса при подготовке к летней оздоровительной кампании Общество

Пенза, 19 мая 2022. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин призвал объединить усилия власти и бизнеса при подготовке к летней оздоровительной кампании.

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«Впервые за многие годы из областного бюджета выделено порядка 55 млн. рублей на ремонт детских оздоровительных лагерей, из них около 10 млн. рублей будет направлено на приведение в надлежащее состояние сердобских лагерей. [...] Средства в региональном бюджете заложены значительные, но всегда есть задачи, которые нужно решить оперативно, не вкладывая больших денег», — сказал он на встрече с представителями органов местного самоуправления и предпринимательского сообщества Сердобска в минувшую среду, 18 мая.

Бизнесмены поддержали предложение спикера регионального парламента принять участие в благоустройстве мест детского отдыха, которые расположены на территории района.

«Времени до начала каникул осталось немного. Спасибо, что откликнулись на нашу просьбу. Объединив усилия органов исполнительной власти, депутатов и предпринимателей, мы сможем обеспечить достойный уровень отдыха наших детей», — цитирует Валерия Лидина пресс-служба Заксобрания Пензенской области.