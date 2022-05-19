В Пензенской области прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности Общество

Пенза, 19 мая 2022. PenzaNews. Оранжевый уровень погодной опасности прогнозируется на территории Пензенской области в предстоящую пятницу, 20 мая. Это следует из сообщения, размещенного на сайте главного управления МЧС России по региону.

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«По данным пензенского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС», 20 мая 2022 года прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности, в ночные и утренние часы местами по Пензенской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0ºС...-2ºС», — сказано в тексте.

На сайте ведомства также сообщается, что прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер северо-западный 8–13 метров в секунду; температура воздуха ночью 0ºС...+5ºС, днем +9ºС...14ºС.

Кроме того, указано, что неблагоприятных природных явлений 20 мая не прогнозируется, однако существует вероятность возникновения ДТП и ограничения в движении транспорта.