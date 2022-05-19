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В Пензе подписано соглашение о сотрудничестве по обеспечению безопасности на водных объектах

14:17 | 19.05.2022 | Общество

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Пенза, 19 мая 2022. PenzaNews. Начальник ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр» Сергей Акулов и председатель совета регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасения на водах» Владимир Русеев подписали соглашение о сотрудничестве.

В Пензе подписано соглашение о сотрудничестве по обеспечению безопасности на водных объектах

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

Документ предусматривает участие в профилактических мероприятиях, в подготовке и повышении квалификации общественных отрядов и спасателей, а также обучение населения основам безопасности жизнедеятельности с целью предотвращения несчастных случаев на водных объектах.

Ожидается, что в преддверии купального сезона будут проведены совместные рейды по акватории пензенских водоемов.

Особое внимание планируется уделить местам несанкционированного купания, сообщается на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

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