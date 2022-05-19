В Пензе подписано соглашение о сотрудничестве по обеспечению безопасности на водных объектах Общество

Пенза, 19 мая 2022. PenzaNews. Начальник ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр» Сергей Акулов и председатель совета регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасения на водах» Владимир Русеев подписали соглашение о сотрудничестве.

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

Документ предусматривает участие в профилактических мероприятиях, в подготовке и повышении квалификации общественных отрядов и спасателей, а также обучение населения основам безопасности жизнедеятельности с целью предотвращения несчастных случаев на водных объектах.

Ожидается, что в преддверии купального сезона будут проведены совместные рейды по акватории пензенских водоемов.

Особое внимание планируется уделить местам несанкционированного купания, сообщается на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.