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Глава Росприроднадзора и пензенский губернатор обсудили реализацию нацпроекта «Экология»

16:29 | 19.05.2022 | Общество

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Пенза, 19 мая 2022. PenzaNews. Реализация национального проекта «Экология» стала одной из главных тем рабочей встречи руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой и губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, которая состоялась в Пензе в четверг, 19 мая.

Глава Росприроднадзора и пензенский губернатор обсудили реализацию нацпроекта «Экология»

Фото: Pnzreg.ru

Глава Росприроднадзора дала высокую оценку работе пензенских специалистов по сохранению редких видов птиц и животных — в частности, по спасению орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу России.

«Это редко встречающаяся популяция. Если у вас около десяти пар репродуктивных птиц, это большой успех», — подчеркнула Светлана Радионова.

«И то, что сегодня выпустили птицу, найденную истощенной и которой была оказана помощь, это незаметно с точки зрения экономики, но является событием для страны. Выпустили десятилетнего самца, его реабилитировали. Это большая работа, это значит, что у вас специалисты высокого класса», — отметила она.

Олег Мельниченко проинформировал Светлану Радионову о реализации в Пензенской области нацпроекта «Экология» и рекультивации стихийных свалок в Сердобске и Белинском.

«В рамках проекта «Чистая страна» за счет средств федерального бюджета запланирована ликвидация двух несанкционированных свалок, расположенных в районных центрах. В этом году мы предусмотрели средства на разработку проектно-сметной документации. Готовимся к подаче заявки в Минприроды России на предоставление субсидии», — сказал губернатор.

«На региональный проект «Сохранение лесов» в 2022 году из федерального бюджета выделено свыше 30 млн. рублей. Эти средства будут направлены на приобретение лесопожарной техники и увеличение площади лесовосстановления», — добавил он.

Кроме того, глава региона затронул тему сохранения водных объектов. Так, в этом году планируется продолжить работы по расчистке пруда около пензенской клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина, сообщает пресс-служба облправительства.

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