В Пензе прошли торжества в честь 100-летия пионерской организации Общество

Пенза, 19 мая 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин стали почетными гостями торжественного собрания, посвященного 100-летнему юбилею пионерской организации.

Фото: Zspo.ru

В киноконцертном зале «Пенза» под звуки пионерских песен «тимуровцы» встречали ветеранов, вожатых, наставников и членов современных молодежных объединений.

В фойе второго этажа разместились выставки и живые инсталляции «Пионеры СССР» и «Пионеры России».

В своем приветственном слове глава региона подчеркнул огромный вклад, который пионерская организация внесла в патриотическое воспитание молодежи, ее роль в укреплении авторитета страны на международной арене, в решении государственных задач.

Как отметил Олег Мельниченко, продолжая во многом традиции пионерского движения, в Пензенской области в настоящее время насчитывается 1,8 тыс. молодежных формирований, которые привлекли в свои ряды 177 тыс. человек.

От имени депутатов регионального парламента собравшихся с вековым юбилеем пионерии поздравил спикер Валерий Лидин.

Он напомнил о богатой и славной истории самой массовой детской организации, за 70 лет существования которой пионерскую клятву дали более 210 млн. советских школьников.

Особые слова благодарности Валерий Лидин адресовал ветеранам, стоявшим у истоков пионерского движения, сообщает пресс-служба Заксобрания Пензенской области.