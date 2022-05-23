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За три дня на пензенских дорогах задержаны 38 нетрезвых водителей

11:54 | 23.05.2022 | Общество

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Пенза, 23 мая 2022. PenzaNews. 38 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных на территории Пензенской области с 20 по 22 мая. Это следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

За три дня на пензенских дорогах задержаны 38 нетрезвых водителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В текущем году на территории Пензенской области зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, в которых пять человек погибли и 37 получили ранения различной степени тяжести», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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