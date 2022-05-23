21:42:13 Понедельник, 23 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Ученые в Пензе создали систему, изменяющую параметры света для роста растений в теплицах

13:31 | 23.05.2022 | Общество

Печать

Пенза, 23 мая 2022. PenzaNews. Ученые Пензенского государственного университета разработали систему для теплиц, которая автоматически изменяет спектр и интенсивность света в зависимости от фазы роста растений. Об этом ТАСС сообщил профессор, заведующий кафедрой «Электроэнергетика и электротехника» ПГУ Василий Ашанин.

Ученые в Пензе создали систему, изменяющую параметры света для роста растений в теплицах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы создали систему, которая автоматически изменяет параметры освещения в зависимости от фазы роста растения. Существующие сегодня системы позволяют изменять температуру, влажность, режим полива, однако известно, что в каждый период развития растению требуется определенный спектр и интенсивность света. Они различны в период роста и в период вегетации», — отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что система датчиков измеряет параметры роста растений, их плодов и по ним оценивает, какие спектр и интенсивность излучения необходимы в данный момент.

«Внедрение этой системы позволит в автоматическом режиме решать вопросы с тем, сколько нужно воды, тепла, света для роста растений», — добавил Василий Ашанин.

По его словам, в настоящее время ученые разрабатывают механизмы измерения и контроля этих параметров с помощью искусственного интеллекта.

«Это еще один шаг, чтобы сделать систему выращивания растений в искусственных теплицах совершенно независимой от человека», — сказал профессор.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтвержден 51 случай заражения коронавирусом Жительница Пензы лишилась 100 тыс. рублей после беседы с «сотрудником банка»
В Пензенской области за сутки подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом Житель Никольска осужден за убийство собутыльника
В Пензенской области за сутки подтверждено 53 случая заражения коронавирусом В Пензенской области двое мужчин госпитализированы после столкновения автомобиля с лосем
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама