Ученые в Пензе создали систему, изменяющую параметры света для роста растений в теплицах Общество

Пенза, 23 мая 2022. PenzaNews. Ученые Пензенского государственного университета разработали систему для теплиц, которая автоматически изменяет спектр и интенсивность света в зависимости от фазы роста растений. Об этом ТАСС сообщил профессор, заведующий кафедрой «Электроэнергетика и электротехника» ПГУ Василий Ашанин.

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«Мы создали систему, которая автоматически изменяет параметры освещения в зависимости от фазы роста растения. Существующие сегодня системы позволяют изменять температуру, влажность, режим полива, однако известно, что в каждый период развития растению требуется определенный спектр и интенсивность света. Они различны в период роста и в период вегетации», — отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что система датчиков измеряет параметры роста растений, их плодов и по ним оценивает, какие спектр и интенсивность излучения необходимы в данный момент.

«Внедрение этой системы позволит в автоматическом режиме решать вопросы с тем, сколько нужно воды, тепла, света для роста растений», — добавил Василий Ашанин.

По его словам, в настоящее время ученые разрабатывают механизмы измерения и контроля этих параметров с помощью искусственного интеллекта.

«Это еще один шаг, чтобы сделать систему выращивания растений в искусственных теплицах совершенно независимой от человека», — сказал профессор.