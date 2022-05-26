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Владимир Мутовкин поздравил пензенских бизнесменов с Днем российского предпринимательства

09:05 | 26.05.2022 | Общество

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Пенза, 26 мая 2022. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил представителей бизнеса с Днем российского предпринимательства.

Владимир Мутовкин поздравил пензенских бизнесменов с Днем российского предпринимательства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые представители бизнес-сообщества города Пензы! Поздравляю вас с Днем российского предпринимательства! Это праздник активных, созидающих, не боящихся принимать решения людей. Ваш вклад в развитие экономики и процветание Сурского края сложно переоценить. Благодаря вам появляются новые товары и услуги, привлекаются инвестиции, создаются рабочие места, пополняется бюджет. Вы участвуете в решении социальных проблем и способствуете развитию уровня жизни населения», — отметил глава города.

«Хочу выразить вам благодарность за ваш труд и энтузиазм, а также неравнодушие и активное участие в различных благотворительных акциях и мероприятиях, реальную помощь тем, кто в ней нуждается», — добавил Владимир Мутовкин.

Он пожелал предпринимателям крепкого здоровья, большого счастья, новых успешных проектов, надежных партнеров, стабильных доходов, удачи в делах и процветания.

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