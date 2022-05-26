Владимир Полукаров поздравил клуб «Ровесники» с 25-летием Общество

Пенза, 26 мая 2022. PenzaNews. Заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Владимир Полукаров поздравил клуб людей старшего поколения «Ровесники» с 25-летием в ходе отчетного концерта, который состоялся в ККЗ «Октябрь» в четверг, 26 мая.

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Вице-спикер регионального парламента пожелал участникам клуба «работать в удовольствие и жить в оптимистическом беспокойстве», а также вручил награды Заксобрания.

Так, за многолетний добросовестный труд и результативную общественную деятельность почетной грамотой отмечена руководитель объединения «Хозяюшки» Ирина Устинова.

Председателю совета клуба Наталии Борисовой и руководителю ансамбля «Играй, гармонь» Лилии Пантелеевой вручены благодарности.

В настоящее время в составе клуба — около 200 человек в возрасте от 50 до 92 лет. Они занимаются в кружках, вместе смотрят фильмы, встречаются с творческими людьми.

Постоянными участниками городских и областных мероприятий являются ансамбли «Играй, гармонь» и «Милая роща», сообщается на сайте Законодательного собрания Пензенской области.