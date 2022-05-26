Стартовал очередной этап реконструкции набережной реки Суры в Пензе Общество

Пенза, 26 мая 2022. PenzaNews. Работы в рамках очередного этапа реконструкции набережной реки Суры стартовали в Пензе.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время рабочие огораживают площадку.

В соответствии с ранее заключенным контрактом запланированы мощение территории на пересечении улиц Урицкого и Максима Горького, тротуара и устройство новых пешеходных дорожек.

Проектом предусмотрена зона отдыха в районе Подвесного моста, которая включает в себя скейт-парк, летнюю фестивальную сцену, а также детскую игровую площадку.

Как ожидается, существующие зеленые насаждения будут сохранены, дополнительно будут обустроены газоны и установлены малые архитектурные формы.

Завершить работы намечено в октябре.