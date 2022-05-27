Мельниченко одобрил идею о переформатировании работы по профилактике социального сиротства — Львова-Белова Общество

Пенза, 27 мая 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко одобрил предложение о переформатировании работы по профилактике социального сиротства в регионе. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова по итогам встречи с главой региона, которая состоялась в Пензе в минувший четверг, 26 мая.

Фото: Pnzreg.ru

«Речь идет о сокращении случаев госпитализации детей, оказавшихся в социально опасном положении. К сожалению, порой они могут находиться в больницах неделями до выяснения дальнейшего статуса. Такая практика складывалась годами. Но мы понимаем, что опыт травмирующий, особенно для маленьких. Каждый день, проведенный вне семьи, негативно сказывается на развитии ребенка. В институте уполномоченного работаем над новыми алгоритмами размещения в подобных случаях, чтобы избегать излишнего и необоснованного пребывания детей в медицинских учреждениях. Это один из компонентов стратегической программы «Дети в семье». Благодарна губернатору за решение опробовать новые подходы», — написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Она отметила также, что может назвать совместную работу с пензенским губернатором «одной из самых конструктивных».

«Каждая из предложенных ему инициатив в сфере защиты семьи и детства находит отклик и поддержку», — подчеркнула омбудсмен.