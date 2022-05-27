В Пензенской области действие ограничений из-за коронавируса продлено по 30 июня Общество

Пенза, 27 мая 2022. PenzaNews. Действие ограничительных мер, введенных в Пензенской области в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено по 30 июня. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27.

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«Внести в постановление губернатора Пензенской области от 16 марта 2020 года №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» (с последующими изменениями) (далее — постановление) следующие изменения: [...] в абзаце первом слова «по 31 мая 2022 года включительно» заменить словами «по 30 июня 2022 года включительно», — говорится в постановлении, которое подписал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в пятницу, 27 мая.

Кроме того, в подпункт 3.1, который касается запрета на проведение публичных и иных массовых мероприятий, добавлено исключение в отношении «мероприятий, посвященных проведению государственных праздников Российской Федерации; религиозных обрядов и церемоний».

«Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — сказано в документе, который обнародован на сайте регионального правительства.