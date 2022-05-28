Более 900 эвакуированных в Пензу жителей ДНР и ЛНР получили консультации по трудоустройству Общество

Пенза, 28 мая 2022. PenzaNews. 922 человека, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик в Пензу, получили консультации по трудоустройству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

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По данным ведомства, за трудоустройством обратились 348 человек, трудоустроены 52 человека. Кроме того, 262 гражданина проходят трудовую стажировку, после окончания которой они будут официально трудоустроены.

В частности, жители ДНР и ЛНР приступили к работе продавцами, парикмахерами, поварами и пекарями, работниками торговых залов, цветоводами, операторами колл-центров, разнорабочими.

Основной контингент из числа трудоспособных граждан, эвакуированных в Пензу из ДНР и ЛНР, составляют женщины с детьми.

В настоящее время около 70 предприятий и организаций в регионе готовы принять на работу эвакуированных жителей, они заявили более 700 вакансий, из которых свыше 70 — с возможностью предоставления жилья.

Перед трудоустройством все желающие могут посетить предприятия, чтобы ознакомиться с условиями производства.