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Более 900 эвакуированных в Пензу жителей ДНР и ЛНР получили консультации по трудоустройству

08:45 | 28.05.2022 | Общество

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Пенза, 28 мая 2022. PenzaNews. 922 человека, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик в Пензу, получили консультации по трудоустройству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Более 900 эвакуированных в Пензу жителей ДНР и ЛНР получили консультации по трудоустройству. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, за трудоустройством обратились 348 человек, трудоустроены 52 человека. Кроме того, 262 гражданина проходят трудовую стажировку, после окончания которой они будут официально трудоустроены.

В частности, жители ДНР и ЛНР приступили к работе продавцами, парикмахерами, поварами и пекарями, работниками торговых залов, цветоводами, операторами колл-центров, разнорабочими.

Основной контингент из числа трудоспособных граждан, эвакуированных в Пензу из ДНР и ЛНР, составляют женщины с детьми.

В настоящее время около 70 предприятий и организаций в регионе готовы принять на работу эвакуированных жителей, они заявили более 700 вакансий, из которых свыше 70 — с возможностью предоставления жилья.

Перед трудоустройством все желающие могут посетить предприятия, чтобы ознакомиться с условиями производства.

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