Мельниченко посетил с рабочим визитом Башмаковский район Общество

Пенза, 28 мая 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил с рабочим визитом Башмаковский район в минувшую пятницу, 27 мая.

Фото: Pnzreg.ru

«В райцентре сейчас идет ремонт артезианской скважины. Она обеспечивала водой почти 5 тыс. человек, но из-за аварии вышла из строя. Вижу, что бригада подходит к поставленной задаче ответственно. Через месяц все работы будут завершены», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

«Ремонтируется еще один важный объект — школа №2. Работы идут в рамках президентской программы, на эти цели выделено около 88 млн. рублей. Мы получим современную школу, оснащенную всей необходимой техникой. Ремонт должен завершиться в августе 2023 года, но подрядчик планирует сдать объект раньше», — добавил Олег Мельниченко.

По его словам, он также посетил село Никульевка, «благоустройству которого могут позавидовать жители областного центра».

«Пообщался с жителями Башмаковского района. Ремонт дорог и тренажерного зала, водоснабжение — все поставленные вопросы будут поэтапно решены», — заверил губернатор.