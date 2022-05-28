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Пензенская делегация изучила опыт организации школьного питания в Казани

11:38 | 28.05.2022 | Общество

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Пенза, 28 мая 2022. PenzaNews. Пензенская делегация ознакомилась с опытом организации школьного питания в Казани в рамках рабочей поездки в Татарстан.

Пензенская делегация изучила опыт организации школьного питания в Казани. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В состав делегации вошли заместитель главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства Роман Поликарпов, начальник управления образования города Алла Маркова, а также глава правового управления Андрей Никифоров.

В ходе визита они изучили опыт работы департамента продовольствия и социального питания Казани.

Делегация побывала на производстве полуфабрикатов для учебных заведений, посетила общеобразовательную школу №114 и многопрофильный лицей №186, где ознакомилась с новым форматом столовых — «школьным рестораном», сообщает пресс-служба мэрии Пензы.

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