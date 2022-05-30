Сотрудники СУ СКР по Пензенской области присоединились к автопробегу «От Кузбасса до Донбасса» Общество

Пенза, 30 мая 2022. PenzaNews. Сотрудники следственного управления СКР по Пензенской области в рамках ведомственной патриотической акции «Связь поколений» собрали гуманитарную помощь и присоединились к автопробегу «От Кузбасса до Донбасса».

Фото: Penza.sledcom.ru

Как следует из сообщения, размещенного на сайте СУ СКР по региону, отправной точкой является Кемерово, финальной — Ростов-на-Дону; маршрут проходит через Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Уфу, Самару, Саратов, Волгоград.

«Автопробег проводится с целью оказания гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также поддержки российских военнослужащих и армии Донбасса», — поясняется в тексте.

В нем указано, что сотрудники пензенского управления доставили гуманитарную помощь в Саратов; до этого в Пензу поступил груз от коллег из Мордовии, которые также решили присоединиться к акции.

«Общими усилиями сотрудники региональных следственных управлений по всей территории Российской Федерации оказывают помощь жителям Донбасса, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Сбор и доставка гуманитарного груза — символ единения граждан России в желании оказать любую посильную помощь Донбассу», — отмечается в пресс-релизе.