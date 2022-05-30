В Пензе сотрудники МЧС напомнили председателям СНТ требования пожарной безопасности Общество

Пенза, 30 мая 2022. PenzaNews. Действующие требования законодательства в сфере пожарной безопасности стали основной темой рабочей встречи сотрудников главного управления МЧС России по Пензенской области с председателями садоводческих некоммерческих товариществ, которая состоялась в администрации Железнодорожного района Пензы.

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В центре внимания были вопросы, касающиеся обеспечения беспрепятственного проезда к месту возгорания и забора воды пожарной техникой в случае возникновения пожара из источников водоснабжения, расположенных на территориях СНТ.

Представители садоводческих товариществ смогли задать интересующие их вопросы сотрудникам МЧС и получить исчерпывающие ответы.

Подобные встречи проводятся регулярно и будут продолжены, отмечается на сайте ГУ МЧС России по Пензенской области.