Установлено местонахождение несовершеннолетней девушки, которая ушла из дома в Пачелме Общество

Пенза, 30 мая 2022. PenzaNews. Местонахождение 17-летней девушки, которая ушла из дома в Пачелме Пензенской области утром 25 мая, установлено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

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«Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Пензенской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней 2004 года рождения. По данным следствия, девушка ушла из дома в Пачелме рано утром 25 мая. Днем 29 мая в результате проведения криминалистами следственного управления следственных действий и поисковых мероприятий совместно с сотрудниками полиции установлено местонахождение без вести пропавшей на территории Октябрьского района города Пензы. По предварительной информации, до города она доехала на попутном транспорте, в отношении разыскиваемой какие-либо противоправные действия не совершены», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время с участием несовершеннолетней проводятся следственные действия, направленных на установление причин и обстоятельств ее ухода из дома, исследование условий жизни и воспитания.