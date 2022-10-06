Центры дневного пребывания для детей-инвалидов будут открыты в десяти регионах — Мария Львова-Белова Общество

Пенза, 6 октября 2022. PenzaNews. Центры дневного пребывания для детей с инвалидностью будут открыты в десяти субъектах РФ, первым регионом, где будет реализован проект, станет Пензенская область. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Еще один важный момент, который нам удалось обсудить и наметить для дальнейшей реализации, — это создание центров дневного пребывания для детей с инвалидностью. Сейчас вместе с министерством труда и социальной защиты будем отдельно прорабатывать эту тему на десяти пилотных регионах», — сказала она журналистам на всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в Пензе в среду, 5 октября.

Детский омбудсмен отметила, что совместно с министром труда, соцзащиты и демографии Пензенской области Алексеем Качаном было принято решение, что регион первым начнет реализовывать у себя пилотный проект, работа начнется в начале 2023 года.

Она также рассказала, что в ходе съезда обсуждалась тема открытия домов сопровождаемого проживания для инвалидов в тех регионах, где их еще нет.

«В целом сейчас мы видим, что есть довольно позитивная тенденция по созданию и квартир сопровождаемого проживания, и домов сопровождаемого проживания. Очень важно усилить сейчас эту позицию», — цитирует ТАСС Марию Львову-Белову.