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Мария Львова-Белова возглавит координационный совет по адаптации детей с инвалидностью

10:35 | 06.10.2022 | Общество

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Пенза, 6 октября 2022. PenzaNews. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что под ее руководством будет создан координационный совет по социальной адаптации и интеграции детей с инвалидностью.

Мария Львова-Белова возглавит координационный совет по адаптации детей с инвалидностью. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сейчас под моим руководством будет создан координационный совет по социальной адаптации и интеграции детей с инвалидностью. Он в себя включит представителей всех ведомств, которые так или иначе занимаются вопросами детей с инвалидностью», — сказала она журналистам на всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в Пензе в минувшую среду, 5 октября.

По словам детского омбудсмена, координационный совет будет работать по четырем направлениям, в том числе по проекту «Ментальное здоровье».

«Основной задачей будет не просто рекомендация, а результатом этого должны стать конкретные продукты, то есть открытие центров, запуск проектов и уже реально конкретная помощь», — цитирует РИА Новости Марию Львову-Белову.

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