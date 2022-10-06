В Пензенском районе после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по исполненным муниципальным контрактам Общество

Пенза, 6 октября 2022. PenzaNews. Прокуратура Пензенского района в ходе проверок выявила задолженность по оплате исполненных муниципальных контрактов, заключенных администрациями Богословского и Саловского сельсоветов с рядом индивидуальных предпринимателей и организаций на выполнение работ, связанных с содержанием автодорог в зимнее время, и внесла представления об устранении нарушений.

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«В результате их рассмотрения задолженность перед субъектами предпринимательской деятельности в сумме более 1,7 млн. рублей была погашена», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, в отношении руководителей администраций сельсоветов, в период служебной деятельности которых образовалась задолженность, были возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ.

«В настоящее время один из них оштрафован на 30 тыс. рублей», — добавила собеседница агентства.