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Олег Мельниченко от имени всех жителей Пензенской области поздравил Владимира Путина с юбилеем

09:17 | 07.10.2022 | Общество

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Пенза, 7 октября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко от имени всех жителей региона поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием.

Олег Мельниченко от имени всех жителей Пензенской области поздравил Владимира Путина с юбилеем

Фото: Kremlin.ru

«Сегодня день рождения у нашего президента Владимира Владимировича Путина. Юбилей. От лица всех жителей Пензенской области поздравляю его с этим замечательным праздником!» — написал глава региона в своем Telegram-канале утром в пятницу, 7 октября.

«Всю свою жизнь Владимир Владимирович посвятил России. Укреплению ее статуса на мировой арене, плодотворной работе на благо всех россиян. Под его руководством наша страна выбралась из тяжелого наследия 90-х годов, год от года улучшая показатели во всех сферах. Сейчас мы столкнулись с непростым периодом, но нет сомнений, что, преодолев его, мы станем только сильнее», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Хочу пожелать Владимиру Владимировичу крепкого здоровья и успешного решения всех задач, которые стоят перед ним как перед главой нашей Родины, а также дальнейшей плодотворной деятельности на благо России и всех ее жителей!» — добавил губернатор.

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