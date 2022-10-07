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Прокурор Пензенской области провел личный прием жителей Никольского района

11:57 | 07.10.2022 | Общество

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Пенза, 7 октября 2022. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Алексей Павлов провел выездной личный прием жителей Никольского района в минувший четверг, 6 октября.

Прокурор Пензенской области провел личный прием жителей Никольского района

Фото: Epp.genproc.gov.ru

«На прием обратились 14 граждан по вопросам ненадлежащего содержания площадки для ТКО, освещения автодороги, медицинского обеспечения жителей района, несогласия с размером платы за обращение с ТКО, исчислением пенсионного стажа, нарушения порядка призыва на военную службу, необходимости установки знака ограничения скорости движения транспортных средств, несогласия с процессуальным решением об отказе в возбуждении уголовного дела, состояния автодорожного покрытия, несогласие с уголовным преследованием, квалификацией действий подсудимого, неправильного расчета компенсации за оплату коммунальных услуг инвалиду», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, от заявителей поступило 11 письменных обращений, ход и результаты рассмотрения которых находятся на личном контроле прокурора области.

«Прокурору района даны поручения о проведении соответствующих проверочных мероприятий», — добавила собеседница агентства.

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