Прокурор Пензенской области провел личный прием жителей Никольского района Общество

Пенза, 7 октября 2022. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Алексей Павлов провел выездной личный прием жителей Никольского района в минувший четверг, 6 октября.

Фото: Epp.genproc.gov.ru

«На прием обратились 14 граждан по вопросам ненадлежащего содержания площадки для ТКО, освещения автодороги, медицинского обеспечения жителей района, несогласия с размером платы за обращение с ТКО, исчислением пенсионного стажа, нарушения порядка призыва на военную службу, необходимости установки знака ограничения скорости движения транспортных средств, несогласия с процессуальным решением об отказе в возбуждении уголовного дела, состояния автодорожного покрытия, несогласие с уголовным преследованием, квалификацией действий подсудимого, неправильного расчета компенсации за оплату коммунальных услуг инвалиду», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, от заявителей поступило 11 письменных обращений, ход и результаты рассмотрения которых находятся на личном контроле прокурора области.

«Прокурору района даны поручения о проведении соответствующих проверочных мероприятий», — добавила собеседница агентства.