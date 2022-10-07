Прокуратура организовала проверку по факту порыва на магистральных теплосетях на улице Карпинского в Пензе Общество

Пенза, 7 октября 2022. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы проводит проверку по факту порыва на магистральных теплосетях на улице Карпинского.

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«Прокуратура [...] организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ по появившейся в сети интернет информации о порыве на магистральных теплосетях вечером 5 октября в районе улице Карпинского в Пензе, в результате которого через люк на проезжую часть произошел интенсивный выброс горячей воды», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По словам собеседницы агентства, будет дана оценка подготовке ресурсоснабжающей организации к отопительному периоду и решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.