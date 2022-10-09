Олег Мельниченко поздравил с праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Общество

Пенза, 9 октября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил тружеников и ветеранов агропромышленного комплекса региона с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

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«Этот праздник объединяет всех, кто работает на земле, в отрасли животноводства, на предприятиях пищевой промышленности, всех, кого мы называем кормильцами России», — отметил глава региона, добавив, что агропромышленный комплекс по праву является ключевым звеном отечественной экономики.

«Пензенская область уверенно занимает ведущие позиции в Приволжском федеральном округе по урожайности зерновых и зернобобовых культур, приросту производства птицы и молочной продуктивности. Спасибо вам, дорогие друзья, за добросовестный труд, профессионализм, неизменную верность избранному делу!» — поблагодарил губернатор.

Особые слова признательности он адресовал ветеранам.

«Благодаря вашему богатому опыту и бережно передаваемым молодому поколению славным традициям успешно решается стратегическая задача обеспечения продовольственной безопасности страны. Уверен, что так будет и впредь», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Глава региона пожелал работникам АПК крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.