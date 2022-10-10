В «Спутнике» продолжаются работы по озеленению микрорайона Общество

Пенза, 10 октября 2022. PenzaNews. Двадцать елей высажено на территории микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в рамках продолжающейся кампании по озеленению. Это следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале «Город Спутник Пенза» в понедельник, 10 октября.

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«Середина осени — самая активная пора у озеленителей «Города Спутника». Очередная кампания по высадке деревьев и кустарников началась с посадки двух десятков новых елей. Управляющие компании «Спутника» при поддержке строительного холдинга «Термодом» ежегодно пополняют зеленый фонд микрорайона — для комфорта жителей», — говорится в тексте.

В нем отмечается, что во дворах и вдоль тротуаров скоро появятся новые кустарники и живые изгороди.

«Также из-за пределов региона планируется привезти в «Спутник» и новые крупные деревья», — добавляется в сообщении.

Кроме того, в нем указано, что в этом году озеленение будет вестись до конца ноября.