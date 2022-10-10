Мобилизованные из четырех регионов дислокации ЦВО отправились на обучение на юг России Общество

Пенза, 10 октября 2022. PenzaNews. Первые эшелоны с мобилизованными военнослужащими из Тюменской, Саратовской, Ульяновской и Пензенской областей отправились на полигоны и в учебные центры Южного военного округа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

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«В ходе занятий на полигонах ЮВО мобилизованные военнослужащие выполнят боевые стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, гранатометов АГС-17 «Пламя» и РПГ-7. Экипажи боевых машин будут совершенствовать навыки в управлении и стрельбе из штатного вооружения танков и БМП», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пристальное внимание на занятиях будет уделено особенностям перемещения личного состава на поле боя, применению противотанковых средств и использованию беспилотников для корректировки огня.

Курс подготовки мобилизованных завершится проведением мероприятий боевого слаживания в составе подразделений.