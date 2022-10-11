Александр Басенко проверил организацию питания в гимназии №13
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Пенза, 11 октября 2022. PenzaNews. Глава администрации Пензы Александр Басенко проверил организацию питания в многопрофильной гимназии №13.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщается на сайте мэрии, градоначальник инициировал выезд после поступления сигналов от родителей о ненадлежащей организации питания.
В ходе посещения школьной столовой, которое состоялось в минувший понедельник, 10 октября, Александр Басенко обратил внимание на соблюдение режима хранения продуктов, объем выхода готовых блюд и соответствие технологическим картам питания.
По результатам визита глава администрации Пензы поручил управлению образования провести проверку финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
Учитывая, что родители периодически высказывают недовольство по организации питания в различных учебных заведениях, Александр Басенко предложил рассмотреть возможность корректировки существующей системы школьного питания.
«Целесообразнее, если школы будут заниматься образовательным процессом, а организацию питания будет осуществлять муниципальное автономное учреждение города Пензы», — сказал он.