Александр Басенко проверил организацию питания в гимназии №13 Общество

Пенза, 11 октября 2022. PenzaNews. Глава администрации Пензы Александр Басенко проверил организацию питания в многопрофильной гимназии №13.

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Как сообщается на сайте мэрии, градоначальник инициировал выезд после поступления сигналов от родителей о ненадлежащей организации питания.

В ходе посещения школьной столовой, которое состоялось в минувший понедельник, 10 октября, Александр Басенко обратил внимание на соблюдение режима хранения продуктов, объем выхода готовых блюд и соответствие технологическим картам питания.

По результатам визита глава администрации Пензы поручил управлению образования провести проверку финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Учитывая, что родители периодически высказывают недовольство по организации питания в различных учебных заведениях, Александр Басенко предложил рассмотреть возможность корректировки существующей системы школьного питания.

«Целесообразнее, если школы будут заниматься образовательным процессом, а организацию питания будет осуществлять муниципальное автономное учреждение города Пензы», — сказал он.