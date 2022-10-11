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Проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами внедрен в семи районах Пензенской области

13:41 | 11.10.2022 | Общество

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Пенза, 11 октября 2022. PenzaNews. Система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами внедрена в пилотном режиме в Бековском, Бессоновском, Каменском, Мокшанском, Никольском, Сердобском и Шемышейском районах Пензенской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

Проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами внедрен в семи районах Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Система долговременного ухода в первую очередь нацелена на оказание помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, паллиативным больным, полностью или частично утратившим способность к самообслуживанию, самостоятельно передвигаться в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности», — отметили в ведомстве.

Обратиться за долговременным уходом может как сам гражданин, нуждающийся в помощи, так и его родственники или соседи, а также медорганизации, организации социального обслуживания, некоммерческие и волонтерские организации.

Долговременный уход осуществляется как в виде социального обслуживания на дому, так и в полустационарной форме на бесплатной основе.

Период ухода определяется индивидуально для каждого обратившегося.

По данным Минтруда региона, в настоящее время около 300 человек получают подобные услуги, большинство из них — на дому.

На реализацию проекта в Пензенской области выделено более 86 млн. рублей, из которых 85,2 млн. рублей — это средства федерального бюджета.

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