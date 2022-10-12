Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о загрязнении реки Суры, повлекшем массовую гибель рыбы Общество

Пенза, 12 октября 2022. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя технического директора ОАО «Маяк», которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод».

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«По версии следствия, обвиняемый не принял действенных мер по соблюдению требований законодательства в области охраны окружающей среды и водных объектов и в нарушение должностной инструкции допустил эксплуатацию очистных сооружений ОАО «Маяк», не обеспечивающих эффективную очистку сточных и дренажных вод. В результате систематического негативного воздействия сбрасываемых предприятием в период с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года вод, содержащих вредные вещества со значительным превышением предельно допустимых концентраций в виде токсичных ингредиентов, произошло загрязнение старицы реки Суры в Пензе. Это повлекло причинение существенного вреда рыбным запасам и массовую гибель речной рыбы, ущерб природным ресурсам превысил 450 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что уголовное дело будет направлено в Железнодорожный районный суд Пензы для рассмотрения по существу.

«Ранее суд удовлетворил иск прокуратуры о возложении на организацию обязанности обеспечить сброс сточных вод с соблюдением предельно допустимых нормативов. В настоящее время ведется работа по модернизации очистных сооружений с применением системы биологической очистки производственных сточных вод», — напомнила собеседница агентства.