Дополнительно выделенные средства на заключение соцконтрактов должны быть отработаны до конца года — Мельниченко Общество

Пенза, 12 октября 2022. PenzaNews. Денежные средства в размере почти 33 млн. рублей, дополнительно выделенные на заключение социальных контрактов, должны быть отработаны до конца текущего года. Такое поручение губернатор Пензенской области Олег Мельниченко дал министру труда, социальной защиты и демографии региона Алексею Качану в среду, 12 октября.

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Как доложил глава ведомства, на оказание государственной помощи по направлению социального контракта в бюджете области предусмотрено 365,8 млн. рублей, 92% из них — федеральные средства; по сравнению с 2021 годом регион увеличил свои расходы на 32%.

«Поддержка предпринимательской инициативы через соцконтракт — это очень перспективное направление, дающее конкретные результаты. Не только в смысле социальной поддержки, но и в экономической сфере. Эта помощь помогает малому бизнесу выйти на новый виток развития, расширить объемы товаров и услуг», — сказал глава региона.

«Из резервного фонда правительства Российской Федерации в текущем году дополнительно выделено 30,1 млн. рублей. Из регионального бюджета в рамках софинансирования мы добавляем еще 2,6 млн. рублей. Итого получается почти 33 млн. рублей на заключение соцконтрактов сверх плана. Средства должны быть отработаны до конца этого года», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Глава Минтруда региона уточнил, что за счет дополнительно выделенных средств планируется заключить не менее 106 новых социальных контрактов, из них 77 — на организацию индивидуальной предпринимательской деятельности, 29 — на развитие личного подсобного хозяйства.