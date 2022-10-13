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Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием граждан в Пачелме

13:45 | 13.10.2022 | Общество

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Пенза, 13 октября 2022. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Евгений Новиков провел выездной личный прием жителей Пачелмского района в минувшую среду, 12 октября.

Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием граждан в Пачелме

Фото: Epp.genproc.gov.ru

«На прием обратились 13 граждан по различным вопросам: о необходимости улучшения жилищных условий, необоснованном взыскании денежных средств за подключение к сетям водоснабжения, несогласии с судебным решением, ненадлежащем уличном освещении, безопасности дорожного движения, ненадлежащем состоянии автодорожного полотна, тротуаров, площадки для сбора ТКО, несогласии с размером пенсионного обеспечения, незаконной блокировке банковского счета», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, от заявителей поступило 12 письменных обращений, ход и результаты рассмотрения которых находятся на личном контроле зампрокурора области.

«Прокурору района даны поручения о проведении соответствующих проверочных мероприятий», — добавила собеседница агентства.

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