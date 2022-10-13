Банк «Кузнецкий» запустил функцию оплаты налогов по QR-коду в мобильном приложении Общество

Пенза, 13 октября 2022. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» запустил функцию оплаты налогов с помощью QR-кода в своем мобильном приложении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«У пользователей «kuzbank-онлайн» появилась возможность оплачивать налоги в несколько кликов в мобильном приложении для Android и iOS. Процедура оплаты очень проста: клиенту необходимо в разделе «Оплатить» выбрать пункт «Сканировать штрих-код» и навести камеру телефона на QR-код, размещенный на налоговом уведомлении. Все реквизиты загрузятся автоматически, остается только подтвердить операцию, нажав кнопку «Оплатить», — поясняется в пресс-релизе.

«Данная функция позволит клиентам банка оплатить налоги без комиссии в любое время быстро и безопасно, так как не придется вводить данные карты и большое количество платежных реквизитов», — добавляется в тексте.

В нем отмечается также, что если клиенту понадобится бумажная квитанция об оплате, то ее можно распечатать из истории операций.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.