В Сердобске начаты работы по ликвидации несанкционированной свалки Общество

Пенза, 14 октября 2022. PenzaNews. Работы по ликвидации несанкционированной свалки начаты в городе Сердобске Пензенской области в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

В нем отмечается, что накануне под руководством замглавы ведомства Радия Зябирова прошло выездное совещание на объекте, в котором приняли участие представители подрядной организации «ЮМакс», компании «Альфа-Модуль», осуществляющей строительный контроль за выполнением работ, и администрации Сердобска.

«На совещании обсуждались вопросы, связанные с организацией выполнения работ по ликвидации свалки в соответствии с проектной документацией. В настоящее время на объекте начаты подготовительные работы, а также работы технического этапа, включая планировку территории и формирование тела полигона», — уточняется в тексте.