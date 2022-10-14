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В Сердобске начаты работы по ликвидации несанкционированной свалки

13:26 | 14.10.2022 | Общество

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Пенза, 14 октября 2022. PenzaNews. Работы по ликвидации несанкционированной свалки начаты в городе Сердобске Пензенской области в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

В Сердобске начаты работы по ликвидации несанкционированной свалки

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

В нем отмечается, что накануне под руководством замглавы ведомства Радия Зябирова прошло выездное совещание на объекте, в котором приняли участие представители подрядной организации «ЮМакс», компании «Альфа-Модуль», осуществляющей строительный контроль за выполнением работ, и администрации Сердобска.

«На совещании обсуждались вопросы, связанные с организацией выполнения работ по ликвидации свалки в соответствии с проектной документацией. В настоящее время на объекте начаты подготовительные работы, а также работы технического этапа, включая планировку территории и формирование тела полигона», — уточняется в тексте.

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