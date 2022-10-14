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В Пензенской области 17 октября стартует второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

15:38 | 14.10.2022 | Общество

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Пенза, 14 октября 2022. PenzaNews. Второй этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» пройдет на территории Пензенской области с 17 по 28 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Пензенской области 17 октября стартует второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что целью профилактической кампании является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств.

«В рамках акции сотрудниками полиции совместно с органами исполнительной власти Пензенской области и органами местного самоуправления при участии специалистов будет проводиться комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, снижение уровня наркомании», — поясняется в пресс-релизе.

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