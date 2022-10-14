В Пензенской области 17 октября стартует второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!» Общество

Пенза, 14 октября 2022. PenzaNews. Второй этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» пройдет на территории Пензенской области с 17 по 28 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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В нем отмечается, что целью профилактической кампании является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств.

«В рамках акции сотрудниками полиции совместно с органами исполнительной власти Пензенской области и органами местного самоуправления при участии специалистов будет проводиться комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, снижение уровня наркомании», — поясняется в пресс-релизе.