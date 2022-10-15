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«Сурская стрела» отправилась в первый рейс из Пензы в Кузнецк

10:07 | 15.10.2022 | Общество

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Пенза, 15 октября 2022. PenzaNews. Новый скорый пригородный электропоезд «Сурская стрела» отправился в первый рейс из Пензы в Кузнецк вечером в минувшую пятницу, 14 октября.

«Сурская стрела» отправилась в первый рейс из Пензы в Кузнецк. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Пензенского региона КбшЖД, время в пути составляет 1 час 40 минут.

Со станции Пенза-I в Кузнецк «Сурская стрела» будет отправляться каждую пятницу, субботу и воскресенье в 18.35 и прибывать в 20.15.

В обратном направлении из Кузнецка в Пензу поезд будет курсировать по субботам, воскресеньям и понедельникам, отправляясь в 7.00 и прибывая в 8.40.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Заречный, Леонидовка, Канаевка, Асеевская, Чаадаевка, Елюзань и Сюзюм.

Подвижной состав оснащен системами видеонаблюдения и кондиционирования с обеззараживанием воздуха, подъемниками для маломобильных пассажиров, шумоизоляцией, комфортными креслами, креплениями для велосипедов, а также USB-розетками.

Ранее сообщалось, что современный электропоезд начнет курсировать между Пензой и Кузнецком в ноябре.

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